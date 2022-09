Nouveau Gouvernement / Macky 2012 zappé : Synergie Républicaine affiche son désaccord.

désaccord.

Le chef de l’État, Macky Sall, a procédé le Samedi 17 Septembre à la nomination d'un nouveau Premier ministre et à la mise en place d'une nouvelle équipe gouvernementale. Une équipe dans laquelle aucun leader de Macky 2012 n'est identifié et pourtant, "ces derniers sont les vrais acteurs de la deuxième alternance et restent attachés à son accomplissement pour l’émergence du Sénégal", a dit Mohamed Moustapha Diagne, citoyen président de Synergie Républicaine.

À travers Dakaractu, Mohamed Moustapha Diagne, un des membres fondateur de la coalition Macky 2012, regrette l’absence de la coalition Macky 2012 du gouvernement qui vient d’être mis en place. Selon lui, "aucune logique politique ne pourrait justifier ces choix du président de la République.

Tenant en compte les critères principaux qui guident la composition de tout attelage gouvernemental à savoir : légitimité, loyauté, compétence et représentativité, on peut citer beaucoup de leaders de Macky 2012 qui, non seulement sont éligibles, mais beaucoup plus méritants que des membres d’autres coalitions qui n’ont jamais quitté le gouvernement", a-t-il soutenu.

Sur ce, Synergie Républicaine qui compte aller jusqu'au bout, en connivence avec des partis et mouvements membres du GRAPHE (Groupe des alliés de la première heure), informe l'opinion nationale "qu'ils apporteront une réponse politique efficace pour restaurer définitivement la dignité des premiers compagnons de Macky Sall."