Notto Diobass Smart City : Le maire Alioune Sarr remet officiellement plus de 1.200 actes fonciers aux populations de sa commune

Une cérémonie de remise officielle de plus de 1.200 actes fonciers, répartis dans l’ensemble des villages de la commune de Notto Diobass, a été paraphée aujourd'hui à Keur Madaro.

Dans son discours, le maire Alioune Sarr est revenu sur l'importance de ce projet. "Cet acte n’est pas seulement administratif. Il est un acte de justice territoriale, de reconnaissance et de dignité. Car derrière chaque acte foncier, il y a une famille, une histoire, une légitimité. Il y a le droit de rester, le droit de vivre, et surtout le droit de réussir. Car garantir ce droit, c’est aussi donner corps à l’esprit de la décentralisation. Un esprit qui place les collectivités territoriales au cœur de l’action publique, non pas comme de simples relais, mais comme des acteurs capables de décider, de planifier et d’agir.



La décentralisation, ce n’est pas un slogan. C’est un levier de transformation territoriale. C’est donner aux communes les moyens d’agir au plus près des besoins des populations. Aujourd’hui, en remettant ces actes fonciers, nous démontrons que la commune peut assumer pleinement ses responsabilités, en lien avec les services de l’État, mais avec une capacité de décision, d’innovation et de gouvernance locale affirmée. Je tiens ici à remercier solennellement les services de l’État, les ministères de l’Urbanisme, des Finances, de l’Environnement, et de l’Intérieur à travers leurs services déconcentrés, pour leur accompagnement technique et institutionnel, dans un esprit de partenariat républicain. Ce que nous construisons ensemble, c’est une République plus proche, plus juste, plus efficace.

I. Le Plan Notto Diobass Smart City devient réalité



Lorsque nous avons lancé le Plan Notto Diobass Smart City, nous avons pris un engagement fort : celui de faire de chaque habitant, de chaque carré, de chaque village, un acteur central du développement. Aujourd’hui, nous tenons parole : Tous les villages de la commune sont présents avec plus de 1.200 actes à remettre à leurs bénéficiaires. La remise de ces actes fonciers est le premier pilier de notre engagement : sécuriser le foncier pour les populations locales, lutter contre la spéculation, et protéger le patrimoine commun contre les intérêts privés malveillants".

En tant que Maire, je considère que l’accès équitable à la terre est un droit fondamental.

" II. La terre comme socle du développement local : Dans ce monde en mutation, où l’urbanisation galopante et les convoitises foncières s’étendent, la terre n’est plus seulement un bien rural : elle est un levier et un moyen de développement, un outil de paix sociale. En tant que Maire, je considère que l’accès équitable à la terre est un droit fondamental. C’est pourquoi nous avons pris toutes les mesures pour que ces actes fonciers soient légalement solides, individuellement remis, et collectivement protégés".

III. Une vision territoriale audacieuse

Notto Diobass avance. Et elle avance avec tous ses enfants.

"Cette remise d’actes fonciers n’est qu’une étape : demain, sur ces terres sécurisées, nous verrons s’élever des logements dignes, des écoles modernes, des activités économiques, des zones industrielles, des centres de formation et des agropoles.

C’est une autre manière de penser la République : une réforme en profondeur de l’État, portée par les territoires, enracinée dans la réalité des communautés locales. Ce chemin de progrès, de stabilité et de transformation par la base, redonne sens à l’action publique. Il apporte aux populations des garanties foncières solides, une reconnaissance sociale accrue, et une valorisation patrimoniale qui ouvre des perspectives de financement, d’héritage et d’émancipation. C’est dans les communes que renaît la République, plus proche, plus juste, plus humaine. Nous affirmons ici notre volonté de contribuer à consolider un État stratège, décentralisé, garant du pacte républicain.



Un État qui reconnaît aux territoires leur rôle moteur dans le développement, et leur confie les outils de planification, de financement et d’évaluation. Notre vision économique est claire : nous croyons en une économie de la production, de l’industrie et de l’intelligence. Une économie qui crée de la valeur localement, qui investit dans les savoirs, et qui donne du sens au travail et à l’innovation. Aux acteurs économiques, nous disons : un contrat de confiance, un environnement prévisible. À toutes les entreprises, artisans, investisseurs et porteurs de projets : Notto Diobass est un territoire d’opportunités réelles. Aux partenaires techniques et financiers, nous adressons un message clair : nous proposons une vision crédible, un territoire maîtrisé, des projets évaluables, et une gouvernance responsable. J’en appelle également à la presse locale, nationale et internationale : accompagnez cette dynamique de transformation par la diplomatie territoriale. La Commune de Notto Diobass est prête à dialoguer avec le monde, à partager ses innovations, et à construire des ponts durables avec les peuples vivant dans d’autres territoires, les partenaires techniques et financiers, les diasporas et les sociétés civiles d’Afrique et d’ailleurs".

IV. Appel à l’unité et à la responsabilité

" Je veux ici remercier les chefs de village, les jeunes mobilisés, les services techniques, les autorités administratives et toutes les personnes qui ont œuvré à cette opération. Je vous exhorte, bénéficiaires, à valoriser vos terres, à les préserver, à ne pas les brader. Ces actes fonciers sont une chance, une responsabilité, un héritage. Je tiens également à saluer l’intérêt manifesté autour de mon ouvrage intitulé « République des Carrés – Notto Diobass Smart City ». Ce livre est plus qu’un récit territorial, c’est une vision structurée d’un Sénégal qui se reconstruit à partir de ses communes, de ses terroirs, et de ses intelligences locales. Il trace les contours d’un projet de société où le foncier, la planification, la participation citoyenne et la justice territoriale forment le socle d’un avenir partagé. Il est à la fois un manifeste, un outil de gouvernance, et une invitation à repenser l’État depuis nos territoires. Je tiens à exprimer, du fond du cœur, ma gratitude au jeune poète ainsi qu’aux enseignants ici présents. La lecture que vous avez offerte, en particulier des extraits consacrés au premier engagement de la Smart City sur la sécurisation foncière, a été un moment d’une grande intensité. Par votre voix, chers élèves, chers enseignants, vous incarnez l’espoir d’un peuple debout, la relève d’une nation consciente et l’exigence d’une citoyenneté active. L’éducation, nous le savons, est le socle de toute transformation durable.



À travers votre engagement, c’est toute la jeunesse sénégalaise que nous invitons à s’éveiller à l’amour du territoire, à la responsabilité civique et à la fierté d’appartenir à une Nation en construction.



Mais former cette conscience citoyenne, c’est aussi lui donner les clés pour comprendre les grands enjeux contemporains. Dans un contexte géopolitique sous-régional et mondial traversé par des tensions, des migrations non encadrées et des luttes pour le contrôle des ressources, la sécurité foncière devient un pilier central de notre sécurité nationale. Protéger nos terres, c’est défendre notre souveraineté, prévenir les conflits à la racine et garantir la stabilité sociale pour les générations futures. Le projet Notto Diobasse Smart City s’inscrit pleinement dans cette stratégie nationale de résilience, de maîtrise du territoire et de développement souverain".

Une Nation ancrée et équitable

" À travers cette cérémonie, notre République réaffirme sa présence au cœur des territoires. Elle exprime son attachement à une gouvernance de proximité, fondée sur l’équité, la reconnaissance de chaque citoyen, l’accès au foncier sécurisé et la construction d’un avenir partagé dans la dignité. Par cette cérémonie de remise de plus d’un millier d’actes fonciers à nos populations, Keur Madaro se dresse aujourd’hui comme un symbole de renouveau pour la commune de Notto Diobass. Elle illustre concrètement notre approche fondée sur un aménagement équilibré adossé à une sécurisation foncière. Ce modèle territorial est progressivement déployé dans l’ensemble des villages de la commune, dans une logique de cohérence, d’équité spatiale et de durabilité. Ensemble, nous bâtissons une commune forte, une jeunesse debout, un territoire intelligent, une Nation digne".