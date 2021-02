Non-respect des engagements de l’État : Abdou Faty, SG du SELS / Authentique au front contre les ministres de Macky Sall et menace…

Face au non-respect des engagements de l’État, le secrétaire général du Sels/Authentique, Abdou Faty, a fait savoir dans un entretien qu’il a accordé à Dakaractu, qu’il y a deux semaines, le président de la République avait donné des instructions pour la reprise des négociations concernant les lenteurs administratives, le plan de carrière des enseignements et le non-paiement des indemnités. Et jusqu’à présent, dénonce le syndicaliste, les recommandations du chef de l’État sont sans effet parce que ses ministres ne suivent pas ses instructions et ses orientations. « Aujourd’hui, l’histoire nous a donné raison. Jusqu’à présent, le ministre des Finances, le ministre de la Fonction Publique ainsi que le ministre de l’Éducation ne nous ont pas encore appelés pour les besoins des négociations », a-t-il laissé entendre.Il ne faudrait pas, relève-t-il, que le président de la République au sortir du Conseil des ministres donne des instructions et que cela ne soit pas suivi d’effet. « Si nous sommes en grève, les gens nous taxent de n’importe quoi. C’est irresponsable... », s’offusque-t-il.