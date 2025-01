Nomination d’Aoua Bocar Ly-Tall : Sonko réagit, les patriotes s'indignent et restent intransigeants

La nomination d’Aoua Bocar Ly Tall, sociologue et féministe de renom, au titre de personnalité qualifiée du CNRA, a provoqué un véritable séisme parmi les partisans de Pastef. Bien que son parcours académique et son engagement panafricaniste soient largement salués, la décision de l'inclure dans le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel a semé la discorde au sein des patriotes. En cause, plusieurs déclarations passées de la sociologue, notamment ses critiques acerbes envers Ousmane Sonko dans le cadre de l’affaire Adji Sarr, qui n'ont pas manqué de diviser les soutiens du leader de Pastef. Sur les réseaux sociaux, les réactions sont virulentes : certains demandent la démission de la nouvelle nommée, tandis que d'autres la soutiennent.



Dans cette ambiance tendue, l’ex-détenu politique, Coumba Ndoffène Diome, a pris la parole pour défendre les patriotes, réaffirmant leur cohérence et leur engagement inébranlable envers Pastef. Selon lui, les patriotes ont toujours agi dans le respect de leurs principes et ne cherchent pas à nuire à la cause, mais à la perfectionner. Ndoffène a vivement réagi à la sortie d’Ousmane Sonko, qui semble avoir mis en doute l’unité et la ligne des patriotes, et a appelé à une réflexion sur la manière de communiquer au sein du mouvement. Il insiste sur le fait que les patriotes ne peuvent pas accepter une personne qui a critiqué leur leader dans le passé, soulignant l'importance de la cohésion au sein du mouvement.



Si la nomination de d’Aoua Bocar Ly-Tall a d'un côté provoqué un raz-de-marée de soutien et d’admiration pour son profil international et ses idées féministes, elle a de l’autre exacerbé les tensions internes au sein de Pastef. Ndoffène appelle certains patriotes à revoir leur manière de communiquer, afin d'éviter de salir l’image du mouvement tout en restant fermes dans leurs convictions. La situation actuelle témoigne d’une fracture qui pourrait fragiliser l’unité du camp Sonko, mettant en lumière les défis de maintenir la cohésion dans un mouvement politique aux ambitions aussi grandes.