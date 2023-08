Niger: le président nigérian demande à la Cédéao de"tout faire" pour une résolution "à l'amiable"

Le président du Nigeria Bola Tinubu a demandé à la délégation de la Cédéao en partance jeudi soir pour Niamey de "tout faire" pour garantir une résolution "à l'amiable" de la crise au Niger, selon un communiqué de la présidence.



Il a annoncé avoir mis sur pied une autre délégation dirigée par un ambassadeur nigérian pour discuter avec "les dirigeants de la Libye et de l'Algérie" du Niger et a chargé ces deux délégations "de faire tout ce qui est nécessaire pour garantir une résolution concluante et à l'amiable de la situation au Niger dans l'intérêt de la paix et du développement de l'Afrique".