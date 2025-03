Nghoky (Kolda) : La nuit du destin célébrée dans la ferveur religieuse et des prières pour la paix au Sénégal

Comme chaque année, le village de Nghoky, dans la commune de Dialambéré, a célébré la nuit du destin (Leylatoul Khadr) dans un esprit de piété et de prières pour la paix au Sénégal, ainsi que pour le président de la République et le Premier ministre. Cette 13ᵉ édition s’est tenue sous la direction du maire de Dialambéré, Mamadou Salif Sow, qui a rappelé l’importance de la religion dans la vie humaine. Il a également profité de l’occasion pour évoquer les projets de transformation destinés aux jeunes, notamment avec les daaras modernes de Médina Koundié et de Nghoky.



Au cours de la cérémonie, le Coran a été récité à plusieurs reprises, notamment la sourate Yacine, pour implorer le pardon divin et renforcer la foi. Le mois du Ramadan reste en effet un moment de communion, de solidarité et de retour aux valeurs sacrées, essentiel pour une paix durable et un développement harmonieux.



La manifestation a été présidée par le sous-préfet de l’arrondissement de Mampatim, en présence des imams et des chefs religieux.