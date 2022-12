New York / Déthié Fall dans le Bronx : "Nous avons noté l’absence des autorités consulaires du Sénégal au chevet de nos compatriotes..."

Le patron du PRP poursuit sa tournée internationale dénommée "Opération Kaay Bokk". Il a été hier dans le Bronx à New York où il a rendu visite à des compatriotes chez Cheikh Oumar Niasse. "J’ai tenu d’abord à féliciter le guide religieux pour toutes les actions en faveur de nos ressortissants venus aux États-Unis via le Brésil ou l’Argentine et qui le plus souvent vivent des moments difficiles avant de trouver du travail".

Déthié Fall de déplorer la non assistance de ces derniers de la part des autorités consulaires. "Nous avons noté dans les discussions l’absence des autorités consulaires du Sénégal au chevet de nos compatriotes qui en ont fort besoin et nous dénoncons vigoureusement ce manque d’empathie à leur endroit". C'est pourquoi, il a tenu à les inviter à se préparer pour changer cette donne. "Je leur ai demandé enfin de se mobiliser tous pour un changement qualitatif en 2024 pour créer les conditions du retour à leur pays natal et de participation à son développement.

J’étais accompagné de l’activiste Ousmane Tounkara et des représentants du Parti aux États Unis dont Bathie Dia et Khadim Babou...