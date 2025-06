Nécrologie : Ibrahima Dieng, directeur commercial de GFM, est décédé

Le Groupe Futurs Médias (GFM) est en deuil suite au décès de son directeur commercial, Ibrahima Dieng, survenu ce jeudi. Sa disparition représente une perte immense pour l'entreprise.



Dans un communiqué empreint de tristesse, le Groupe Futurs Médias a salué la mémoire de M. Dieng :



« C'est avec une profonde tristesse que le Groupe Futurs Médias (GFM) a appris le décès de Monsieur Ibrahima Dieng, son directeur commercial. Figure respectée du monde des médias et du marketing, Ibrahima Dieng s'est distingué par son professionnalisme, son engagement et son sens de l'humain. Durant plusieurs années, il a travaillé avec rigueur et passion au développement commercial du groupe », a déclaré GFM, rendant hommage à un collaborateur précieux et un homme de valeur.



Le rappel à Dieu d'Ibrahima Dieng laisse un grand vide au sein de ses collègues, de ses partenaires et de ses amis.