Nécrologie : Décès de l'artiste peintre Abdoulaye Diallo surnommé "le berger de l'ile de Ngor"

Le monde de la culture, notamment des arts plastiques est en deuil avec le rappel à Dieu de l'artiste peintre Abdoulaye Diallo. Surnommé le "berger de l'ile de Ngor", cet ancien ingénieur des Telecoms, était à la fois poète et artiste peintre. Un de ses tableaux avait été vendu à 3 millions d'euros, il ya quelques années. Abdoulaye Diallo est décédé ce jeudi 25 Septembre des suites d'une longue maladie. La rédaction de Dakaractu présente ses condoléances à sa famille à Castors, Amitié et la population de Ngor.