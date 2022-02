National1 : AS Kolda partage les points avec HLM Dakar

L'AS Kolda (en vert) ont fait match nul avec les HLM (jaune-bleu) de Dakar un but partout ce samedi 12 février au stade régional. Cette rencontre entre dans le cadre de la quatrième journée du championnat national1 de football. Les visiteurs ont cueilli très tôt les locaux en ouvrant le score à la quatrième minute de jeu par Djibril Dabo n⁰ 19. Mais l'ASK ne s'est pas fait endormir puisqu'elle égalisera à la treizième minute par Moussa Touré dossard numéro 2.

Au retour des vestiaires les locaux poussent pour marquer le second but, mais se heurtent à la résistance des visiteurs. Le score ne changera pas jusqu'à la fin du temps réglementaire.

Cependant, il faut souligner que le match a été émaillé par des échauffourées entre les deux équipes. À la suite de ces échauffourées, l'entraîneur de l'ASK Omar Gnamadio sera expulsé par l'arbitre.