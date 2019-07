'NI HUMILIER, NI BASTONNER, NI TUER '/ Touba encadre l'action de 'sa police locale' pour éviter les dérives

De la rencontre qui a réuni aujourd'hui, ( sous la consigne de Serigne Sidi Abdou Lahad Mbacké), Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, le gouverneur de Diourbel entouré de ses collaborateurs, sous la présence effective des Baay-Fall, des membres de la dahira''Safinatoul Amann, des chefs de quartier et des chefs de village, il ressort une précision de taille : nul ne devra humilier, bastonner ou tuer une personne qui aura outrepassé un interdit contenu dans le nouveau code de conduite.



C'est personnellement que le Khalife Général des Mourides l'avait clairement indiqué lorsqu'il réagissait à la dernière sortie de Serigne Mame Thierno Mbacké Ibn Serigne Cheikh Awa Balla.

Aujourd'hui, son porte-parole l'a réitéré comme pour dire que certaines dérives devront être évitées pour que Touba ne soit pas transformée en '' fournaise '' pour les populations.

Serigne Modou Lô Ngabou et le représentant de la communauté Baay-Fall diront avoir saisi le message et projettent même d'avoir une nouvelle séance de travail pour mieux appréhender la tâche confiée. Affaire à suivre...