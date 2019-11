Munitions saisies à Dakar : « Pas de groupes armés chez nous » (Ministère de l'Intérieur Mauritanien)

Les groupes armés n’ont aucune existence en Mauritanie et les munitions saisies étaient destinées à des clubs de tir à la cible, a affirmé le ministre de l’intérieur Mauritanien, Mohamed Salem O. Merzoug, dans un communiqué.

Le ministère de l’intérieur et de la décentralisation a apporté jeudi soir, un démenti à des informations relayées par des sites d’information concernant la saisie, tout dernièrement, par les autorités sénégalaises d’un lot de munitions en voie d’acheminement vers des groupes armés dans le pays.



Le communiqué, dont une copie est parvenue à l’Agence Mauritanienne d’Information, précise que les munitions n’ont nullement été destinées à des groupes armés, qui n’ont aucune présence sur le territoire mauritanien, « grâce à notre stratégie sécuritaire multidimensionnelle ».

Il ajoute que les résultats des investigations ont montré que les munitions étaient destinées aux compétitions traditionnelles des clubs de tir à la cible.

Le ministère de l’intérieur a salué l’excellente coopération entre les services sécuritaires spécialisés du Sénégal et de la Mauritanie qui a permis l’interpellation rapide de suspects recherchés dans les deux pays.

La quantité de munitions saisies est de 3900 cartouches de calibre 7,62, selon le communiqué.