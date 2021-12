Municipalité de Kaolack : Mariama Sarr procède au lancement des travaux de construction du futur centre d'état civil...

La commune de Kaolack sera bientôt dotée d'un nouveau centre d'état civil. En effet, la municipalité avec à sa tête Mariama Sarr et ses partenaires, ont procédé au lancement des travaux de construction du futur centre d'état civil.



L'édifice qui consiste en un bâtiment à deux étages, a été financé par le programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN). L'objectif visé est d'améliorer les conditions de travail des agents de l’état civil qui vont disposer de bureaux fonctionnels, sécurisés, dotés de toutes les commodités, ainsi que des conditions d'accueil aux normes.



Il faut aussi noter que la municipalité de Kaolack, sous la houlette du maire Mariama Sarr, pour bénéficier de ce financement, a pu répondre favorablement aux critères d'éligibilité du Pacasen, notamment au plan administratif, financier et par rapport à la bonne gouvernance.



Dans la foulée, le maire Mariama Sarr a également procédé à la remise des fournitures scolaires à l'IEF à hauteur de 14 millions 500 mille fcfa...