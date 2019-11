Moussa Thioune (And Doolel Macky) : « La journée de l'élevage n'a jamais atteint ces proportions. Le rôle du ministre SNK »

Venu prendre part à la sixième édition de la journée de l'élevage organisée à Kaël sous la présence du Président de la République, Moussa Thioune a jugé nécessaire de féliciter le ministre de l'élevage pour « le travail colossal abattu à la tête de ce département » Le coordonnateur de " And Dooleel Macky " d'estimer que cette édition 2019 a été un tournant de la vie du secteur avec les décisions hautement importantes prises par le Président Macky Sall, notamment de renforcer le fonds revolving qui passe de 2,5 milliards à 4,5 milliards. Quant à l'organisation proprement dite de l'événement, il saluera l'engagement de Samba Ndiobène Kâ qui n'a pas ménagé ses efforts pour mettre dans de bonnes conditions les milliers de personnes ayant effectué le déplacement sur Kaël.

« Il a dépensé 43 millions rien que pour restaurer les éleveurs venus de partout du Sénégal prendre part à cet événement. Il a assuré les condiments ayant participé à la préparation des repas et il a réservé un accueil exceptionnel à chacun de ses hôtes. Le Président avait besoin d'avoir un ministre compétent et diligent et il l'obtient à travers ce ministre de l'élevage ».