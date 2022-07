Mor Diao, élu meilleur ingénieur en génie-civil aux Etats-Unis

C’est une belle consécration pour le Sénégalais Mor Diao. Originaire de Dahra Djoloff, ce jeune est nommé meilleur ingénieur en génie-civil par Américain society of civil engineers (ASCE) créée depuis 1852 aux États-Unis. Notre compatriote, établi aux États Unis depuis les années 2000, est distingué à Dallas au Texas comme Manager de l’année. Il est le Pdg de la Fondation humanitaire du Djoloff. Une structure qui a choisi de mettre ses actions au service d’une cause phare : améliorer les résultats des soins de santé et de l'éducation dans notre territoire le Djoloff. Et depuis sa création le 7 décembre 2020 à New York par Mor Diao, cette Fondation ne cesse de multiplier ses actions de bienfaisance en direction des populations. La preuve, rien qu'au mois de mars 2021, elle a doté la Commune de Dahra d'une ambulance médicalisée d’une valeur de 29 000 000 F Cfa et de plusieurs équipements.



La Fondation a par la suite embauché un chauffeur et payé son salaire mensuel ainsi que tous les frais d’entretien de l’ambulance pour le compte de la commune de Dahra Djoloff. Toujours dans le cadre du renforcement des équipements des établissements hospitaliers ou sanitaires pour un meilleur accès aux soins, Mor Diao et sa Fondation ont injecté 22 millions F Cfa pour l'achat d'une ambulance ultramoderne et du matériel et équipements sanitaires pour le personnel de la santé.







Le système éducatif n’a pas été épargné par la Fondation humanitaire du Djoloff qui, dans sa première phase de réalisation des projets de construction, a ouvert ses chantiers au quartier de Rail, le 8 mai dernier. Elle a démarré des travaux à l'école Sokhna Kiné Niang avec un montant estimé à 4 500 000 F Cfa



Aussi, elle a procédé à la démolition et la construction de deux nouvelles salles de classes équipées de table-bancs. Elle a également construit et aménagé une borne-fontaine à la disposition des élèves. La Fondation a également réfectionné l’école Sidy Alboury d’un montant de 1 500 000 C Cfa. L’école Dahra Mbayene a été aussi réfectionnée par le président de ladite Fondations d’un coût de 1 500 000 F Cfa. Dans sa mission de contribuer à l’éducation des enfants, la Fondation a donné le 28 mai, des bourses complètes à 10 enfants qui devaient continuer leur études à l’internat y compris les inscriptions estimés à 20 000 F Cfa, les paiements mensuels (16 000 F Cfa pour chaque enfant) et toutes les dépenses nécessaires pour les rendre Hafiz (érudits islamiques).