Mondial 2018 : Le 12ème Gaïndé se dit prêt et étale sa feuille de route

Les choses se précisent. Tout est fin prêt pour rallier la Russie, point de convergence de tous les acteurs et férus du ballon rond. C’est du moins l’avis du 12ème Gaïndé. Nous avons une mission spécifique : « c’est de vendre la destination Sénégal à travers la culture », précise Léopold Saleh, le vice-président du mouvement patriotique. Seize ans après la première qualification au Mondial de l’équipe nationale de Football, le douzième Gaïndé se dit satisfait des mesures prises par les autorités sénégalaises. « Nous avons reçu un quota de 120 billets et nous prendrons le départ à l’aéroport Léopold Sédar Senghor. Arrivé en Russie, il sera mis à notre disposition un service de qualité pour le meilleur confort des supporters », a déclaré le chargé de communication du 12ème Gaindé. Durant le séjour d’un mois en terre russe, en plus de galvaniser les Lions de la Téranga, le 12 ème Gaindé compte aussi organiser des séances de Mbapatt, de théâtres et d’autres activités qui visent à montrer toute la richesse de la culture sénégalaise...