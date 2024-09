Mobilisation des ressources - Investissements: La CDC innove et affine ses stratégies

C’est un atelier qui vise à mesurer les capacités de la caisse de dépotés et consignations en matière de mobilisations internes qui s’est tenu ce jeudi en présence du directeur général de la caisse de dépôts et consignations, Fadilou Keita. Il a été question de parler de cette stratégie de collecter, de sécuriser, de fructifier d’investir et de financer. En matière d’investissements, la Caisse de dépotés et consignations se base sur les orientations à travers un référentiel. « Aujourd’hui, nous assistons à un atelier qui entend asseoir une nouvelle dynamique de coopération pour faire face à la situation assez tendue. Aussi, la CDC a pour mission de financer les travaux d’infrastructures et se questionne sur l’orientation de l’investissement public » a déclaré Fadilou Keita.