Migration circulaire : La lancinante épreuve du retour en famille…

Malick ne dira pas le contraire. Ce jeune originaire d’Oussouye de la Casamance naturelle du Sénégal a vécu un cas similaire. Sa licence en poche, le jeune casaçais resté plusieurs années sans emploi décide de revenir à sa terre natale pour assister son père dans les travaux champêtres. « Après avoir décroché ma licence je suis resté plusieurs années sans trouver d'emploi. Je suis rentré à Ziguinchor pour soutenir mon père dans les travaux champêtres. Et c’était très difficile pour moi de vivre cette situation après tant d'années d’études », raconte-t-il.

C’est là que la chance va lui sourire. Malick, comme quarante-six autres de ses camarades, va bénéficier du programme de la migration circulaire pour aller travailler dans les plantations en Espagne. « Un jour, alors que je suis connecté sur un réseau social, un ami me balance un lien pour m’informer que l’ANPEJ recrute 47 jeunes pour les amener en Espagne pour travailler dans les plantations. Au début je n’étais pas sûr de cette affaire, mais il m’a poussé à déposer et tenter ma chance. Je suis resté longtemps sans déposer mon dossier de candidature, un jour il me rappelle pour demander si j’ai déposé, je lui réponds par l'affirmative. Mais ce n’est que le dernier jour que j’ai finalement déposé mon dossier. J’ai été retenu après avoir réussi tous les tests. C’est ainsi qu’on est parti en Espagne », se souvient-il encore.



« Mes parents ne pouvaient pas digérer mon retour »

Si son voyage en Espagne avait suscité beaucoup de plaisir et de bonheur au sein de sa famille, tel n’a pas été le cas pour son retour au Sénégal après la fin de leur contrat de travail de quatre mois. Ses parents n’avaient jamais cessé de lui proposer de ne pas retourner au pays natal à la fin de son contrat de travail de quatre mois.



« Lorsque je suis revenu, mes parents n’étaient pas contents de moi. À chaque fois que je les avisais de mon retour, ils demandaient de fuir pour rester là-bas. C’est pourquoi lorsque nous devions retourner au Sénégal je ne les ai pas appelés. J’ai attendu jusqu’à mon arrivée à l’aéroport pour les informer que je suis bien arrivé à Dakar. Ils m’ont dit non ce n’est pas possible. Comment peux-tu quitter ce chômage, partir en Espagne et revenir si vite. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas dans ta tête ? se demandaient-ils ? Il y a même un parent qui s’est déplacé pour venir voir si j’allais vraiment bien parce qu’il ne pouvait pas croire que je suis revenu comme ça juste après quatre mois en Espagne. Il ne pouvait pas concevoir cela. C’était difficile et stressant », regrette le jeune migrant de retour.

« Le gens me prenaient pour un fou »

Si Malick en avait marre de cette vindicte populaire, il n’en demeure pas moins pour Cheikhou. Bénéficiaire du programme de la migration circulaire en Espagne en 2019, au même titre que son compagnon de guerre Malick et 45 autres de leurs camarades, Cheikhou fait partie de ces dix-sept jeunes sénégalais qui ont opté pour le retour au pays à la fin des quatre mois de contrat de travail en Espagne.



Un choix que son entourage ne pouvait pas comprendre. « Lorsque je suis revenu, il n’y avait que ma mère et quelques-uns de mes frères qui m’ont soutenu. Mais les autres c’était tout à fait le contraire. Parce qu’à l’époque je venais juste de perdre mon père et j’était le soutien de la famille, parce mon frère qui soutenait toute la famille était malade. C’était très dur pour moi. Les gens ne pouvaient pas concevoir mon retour. Parce que, ce qu’ils voyaient c’est juste que je dois rester là-bas malgré tout pour venir en appoint à la famille. C’était difficile pour moi de vivre cette situation. Parce que les gens me prenaient pour un fou et que je ne voulais pas réussir dans la vie. J’avais expliqué aux gens les raisons de mon retour, en vain... », se désole Cheikhou.



« Mes amis continuent encore de se moquer de moi… »

Même si en âme et conscience, Alassane continue de croire fermement qu’il a fait le bon choix de retour dans son pays à la fin de son contrat de travail, il continue encore de subir de vives critiques de la part de son entourage ainsi que de ses amis. Mais pour Alassane, le respect de la parole donnée vaut mieux que de l'or, même s’il y a un prix à payer pour pouvoir résister aux critiques acerbes de la société et de son entourage. « Nous étions 47 personnes au départ, mais il n'y en a eu que 18 qui sont revenues. Ça n’a pas été facile pour nous qui avions opté pour le retour. Parce que les gens pensent que quand on part en Europe on doit rester là-bas pendant plusieurs années. Mais pour notre cas de figure, nous étions partis sur la base d’un contrat et pour le respect de la parole et l’engagement sur la base duquel j’ai été recruté, je suis revenu en tant que patriote. Mais cela était mal vu par certains membres de ma famille. Souvent mes amis se moquent de moi en disant qu’il est parti en Espagne pour retourner en l’espace de quatre mois. Même si je manquais de quelque chose, je n'osais le demander à personne. Parce que les gens me rappelaient tout le temps que je suis parti en Espagne et retourné sans rien. Mais en âme et conscience je crois fermement en ma décision et je n’ai jamais eu de regret pour mon retour. Parce que je crois fermement à la parole donnée. Et je ne voulais pas priver les autres jeunes comme moi de bénéficier de ce programme. »



Suffisant pour dire que même si la migration circulaire constitue un bon antidote à la migration irrégulière, il est tout de même nécessaire voire impératif de préparer les jeunes bénéficiaires dudit programme pour une meilleure réintégration sociale dès le retour…