Meurtre tragique à Pikine (Technopole): Comment Aziz Dabala et « son neveu » Waly ont été sauvagement tués…

Mardi soir, les corps du danseur et acteur Abdoul Aziz Ba dit Aziz Dabala et celui de son neveu de 17 ans du nom de Waly ont été découverts dans un appartement situé à Pikine-Technopole près de la manège sur les deux voies. Une scène qui était digne des films d'horreur. Selon Libération, tous les deux corps présentaient des blessures ouvertes causées par arme blanche mais celui d'Abdoul Aziz Ba, en état de putréfaction très avancée, en avait au moins 6. L'autre constat effectué par les enquêteurs c'est le remue-ménage dans l'appartement ainsi que les traces de sang au niveau du couloirs et des murs. Par ailleurs, aucune arme blanche n'a été découverte sur les lieux, ce qui confirme un double homicide. Que s'est-il exactement passé? L'enquête va permettre d'en savoir plus sur les faits qui ont eu lieu, d'après les témoignages entre dimanche nuit et lundi matin.







Alors que les premiers constats d'usage ont été effectués par le commissariat de Pikine, compétent en la matière, l'autorité policière a décidé de confier l'enquête à la Dic qui dispose de plus de ressources humaines et techniques, en plus d'avoir une compétence nationale. Une affaire à suivre d'autant que la Dic tient une piste très sérieuse.