Météo : Un temps nuageux accompagné de fines pluies observé à Dakar et dans plusieurs régions du Sénégal

Un temps pratiquement nuageux avec de petites pluies a été observé toute la journée du mardi 3 décembre et cela s'est poursuivi, ce mercredi 4 décembre dans la région de Dakar et dans plusieurs autres localités du Sénégal. De fines pluies, par endroits, sont tombées durant la journée du mardi et la soirée, dans la capitale sénégalaise. Ce mercredi matin encore, la capitale s'est reveillée avec cette même pluie qui risque de durer toute la journée. Thiès, Diourbel, Louga, Saint-Louis, Matam, toutes ces régions n'ont pas été épargnées par ce doux climat annonciateur de l'hiver.