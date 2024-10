Mermoz : une agression vire au drame près de l’Auchan

Un incident dramatique s’est déroulé hier soir près du magasin Auchan de Mermoz, face à l’ambassade du Maroc. Trois individus, qui tentaient d’agresser une femme enceinte et un homme, ont été heurtés par un véhicule. Selon les informations rapportées par L’Observateur, l’un des agresseurs a perdu la vie sur le coup, tandis qu’un autre est dans un état critique. Le troisième a pris la fuite et est toujours recherché par les autorités.



Cet acte d’agression, qui a choqué les témoins sur place, a tourné au cauchemar pour les malfaiteurs. Des riverains indiquent que l’intervention du véhicule a probablement empêché une issue encore plus tragique pour les victimes ciblées. Les autorités continuent de rassembler des informations pour retrouver le fugitif et élucider les circonstances précises de l’accident.