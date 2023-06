Mercato : Convoités par l’Arabie Saoudite, quel avenir en équipe nationale pour Kalidou Koulibaly et Édouard Mendy ?

Il y a une semaine, lors d’une conférence de presse à Diamniadio, peu avant la rencontre entre le Sénégal et le Bénin, Dakaractu posait à Kalidou Koulibaly la question de savoir quel était son avenir en club ? Pas vraiment à l’aise, le défenseur de Chelsea avait alors noyé le poisson en invoquant la nécessite de « respecter » la sélection nationale. « Quand suis en équipe nationale, je ne parle que de l’équipe nationale », avait-il nerveusement lâché. Une réponse qui cachait en réalité une terrible probabilité : Le (re) transfert prématuré de Kalidou Koulibaly (31 ans) vers l’Italie voire son départ en Arabie Saoudite ! Maintenant que la rumeur d’un départ en direction du Golfe a pris de l’épaisseur pour se matérialiser en offre via les contours d’une offre contractuelle d’environ 30 millions d’euros proposé par Al Hilal, difficile d’esquiver.

D’autre part, son coéquipier à Chelsea, Édouard Mendy (31 ans), a quasiment un pied en Arabie saoudite, vu l’insistance d’Al-Ahly pour le signer dans les meilleurs délais, à coup de millions ! Ce qui suscite les interrogations de leur futur en sélection nationale du Sénégal. Hors de l’Europe et des grands championnats. Mais également en dehors des critères de performance établis par le sélectionneur Aliou Cissé. Toujours très convoité du côté de la Ligue 1 française, notamment avec les sollicitations de l’AS Monaco et de l’OGC Nice, la puissance financière du club saoudien est en passe de faire pencher la balance. Est-ce la bonne décision ? N’est-il pas trop tôt pour un exil vers cette destination exotique ?

Car, pendant très longtemps, pour ne pas dire jusqu’à présent, le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, voit d’un très mauvais œil les « petits » championnats. Turquie, Chine, Amérique du Sud, Arabie Saoudite, Qatar, autant de pays qui ne sont pas considérés comme ayant de grands championnats. Cette position tranchée et très controversée, notamment au Sénégal, a privé pas mal de footballeurs internationaux sénégalais d’une carrière chez les Lions. On peut citer Kara Mbodj (Qatar), Alfred Ndiaye (Arabie Saoudite), Pape Alioune Ndiaye (Turquie) et tant d’autres qui ont vu leur carrière internationale prendre brutalement fin à cause d’un « malheureux » transfert en dehors de l’Europe. Même si d’autres facteurs ont parfois pesé sur les choix d’El Tactico.

Laissé sur le banc face au Bénin, peut-être pour être physiquement épargné ou bien suite à un choix tactique de Cissé, Kalidou Koulibaly est désormais face à un gros dilemme : rester à Chelsea, ou en tout cas en Europe pour être sélectionnable. Et, franchir le pont d’or, que lui proposent les dirigeants saoudiens au risque d’anéantir ses chances d’aller à la reconquête de la coupe d’Afrique des Nations dans quelques mois en janvier 2024, en Côte d’Ivoire. Ce qui est sûr, c’est que le capitaine des Lions a certainement dû avoir une discussion poussée avec son sélectionneur pour rester sur la même d’onde et peut-être d’avoir des « garanties. »

Édouard Mendy qui a également été épargné par Aliou Cissé, du regroupement de ce mois de juin à Diamniadio pour le match contre le Bénin (17 juin) et le Brésil (20 juin), pour lui permettre de relancer sa carrière, n’est pas encore sorti de l’auberge. Soumis à une forte concurrence avec l’émergence de Mory Diaw (Clermont Foot) et Seny Dieng (QPR) sans oublier Alfred Gomis, il aura fort à faire pour reconquérir la place de numéro 1. Drôle de situation pour le gardien sénégalais qui a été plébiscité comme le meilleur au monde, entre septembre 2020 et février 2022 (meilleur portier de la LDC, UEFA, CAN, FIFA The best goalkeeper.)

Pour la plupart des observateurs, ce débat ne s’impose pas. En effet, d’aucuns estiment que le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, est trop précieux dans le dispositif défensif du Sénégal, pour être écarté à cause d’un transfert en Arabie Saoudite. Rien n’est moins sûr ! Idem pour Édouard Mendy qui, à la faveur d’un retour à la compétition, devrait retrouver sa place de titulaire dans la cage.

El Tactico réputé très à cheval sur ses principes est certainement face à une situation inédite. Accepter de remettre en cause ses critères de sélection ou fermer définitivement les portes de la tanière à ces deux Lions. La « jurisprudence » Moustapha Name est encore fraîche ! Exilé dans le championnat chypriote au lendemain du sacre à la CAN 2022, il avait été sélectionné jusqu’à aller au mondial 2022 au Qatar.

Et que dire du cas Nampalys Mendy, qui est systématiquement convoqué depuis deux ans en dépit de son faible temps de jeu avec son désormais ex club, Leicester où il était parfois réserviste. Une situation qui n’a jamais était rédhibitoire pour coach Cissé qui en avait fait un titulaire indiscutable comme sentinelle devant la défense. L’espoir est donc encore permis pour Koulibaly et Mendy…