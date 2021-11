Médina Baye : L'imam Cheikh Ahmed Tidiane Aly Cissé dans le top 500 des musulmans les plus influents au monde (2021-2022)

Après avoir reçu plusieurs distinctions à travers le monde, l'imam Cheikh Ahmed Tidiane Aly Cissé vient d'être classé dans le top 500 des musulmans les plus influents au monde (2021-2022).



L'imam de la grande mosquée de Médina Baye occupe ainsi la 24 ème place. Et continue de jouer un rôle important dans la oummah islamique.



Pour rappel, en 2001, l'Imam Cheikh Ahmed Tidiane Cissé a été nommé Commissaire général du Hajj au Sénégal. En 2006, il a de nouveau été reconduit par le président sénégalais Abdoulaye Wade et a été nommé «ambassadeur des missions spéciales» sénégalais. Il a également reçu le prestigieux prix du Sénégal, l’Ordre de Mérite (1993).