Médias : Jean Anjarin Koboude lance « Impact Business »


Médias : Jean Anjarin Koboude lance « Impact Business »
Fort du succès de son premier titre intitulé « Aéroport d’Afrique », le PDG du Groupe MINDO CONSULTANTS, basé au Bénin, Jean Anjarin Koboude a procédé à la présentation du bimestriel Impact Business. Selon l’éditeur, ce magazine multimédia (Print et Digital) est dédié aux économies africaines. D’après lui, ce magazine comporte plusieurs articles sur l’économie, les finances, la RSE etc… Dans sa séance d’explication à la presse, ce dernier trouve que très peu de magazines traitent de l’information économique sur le continent alors que l’histoire du développement du continent se déroule devant nous et qu’il faut un narratif positif sur ce qui se fait du bien en matière de développement, en matière de politique publique, en matière d’investissement. D’où l’idée d’Impact Business qui a vu le jour avec ses associés.
Ainsi, ce support de communication fait le pari de traiter de l’information économique et financière africaine avec un professionnalisme respectueux de l’image des pays du continent africain. En d’autres termes montrer l’évolution des pays africains à leur rythme avec succès, leur faiblesse mais avec un mouvement positif qu’on peut raconter avec des plumes qui ont fait beaucoup de médias. Au-delà, montrer que l’on doit cesser avec cette image unique de l’Afrique car dit-il, « l’Afrique c’est une diversité de réalités économiques et sociales ». Sa venue au Sénégal s’explique par la présentation de son magazine Impact Business, un spécial sur le Sénégal avec la mise en valeur du plan de redressement économique.
Ceci dit, la présentation du magazine à la presse est motivée par la volonté de l’éditeur d’imposer le titre à Dakar, mais aussi de promouvoir l’économie du Sénégal dans les pages D’Impact Business. « Un média africain qui se respecte a le devoir de s’intéresser à la vitalité de l’économie d’un pays africain important comme le Sénégal », renchérit-il avec l’annonce de ce spécial Sénégal qui paraîtra à la fin de cette année. Le prix est fixé à 5000 FCFA car il compte exploiter trois axes dont la maîtrise des coûts, une stratégie de mobilisation des annonceurs, de la présence et de la visibilité pour l’adoption du lecteur et leur accompagnement sur l’abonnement.
Autres articles
Jeudi 25 Septembre 2025
Dieynaba Agne



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Privé de visa par les Américains, Mahmoud Abbas attendu en vidéo à l'ONU

Privé de visa par les Américains, Mahmoud Abbas attendu en vidéo à l'ONU - 25/09/2025

Lutte contre les changements climatiques : Un guide élaboré pour les collectivités locales

Lutte contre les changements climatiques : Un guide élaboré pour les collectivités locales - 25/09/2025

Espace civique Africain :

Espace civique Africain : "Tournons La Page" trace sa feuille de route 2026–2028 et réaffirme son engagement pour la démocratie - 25/09/2025

Procès libyen: Guéant coupable de corruption passive, Hortefeux coupable d'association de malfaiteurs

Procès libyen: Guéant coupable de corruption passive, Hortefeux coupable d'association de malfaiteurs - 25/09/2025

Financement libyen: l'ex-président français Nicolas Sarkozy reconnu coupable d'association de malfaiteurs

Financement libyen: l'ex-président français Nicolas Sarkozy reconnu coupable d'association de malfaiteurs - 25/09/2025

Santé maternelle et infantile : l’AJSPD s’implique dans la vulgarisation de la planification familiale

Santé maternelle et infantile : l’AJSPD s’implique dans la vulgarisation de la planification familiale - 25/09/2025

Abdou Khadr, 8 ans, mort de coups et de faim : et nous continuons de détourner le regard (Adama Sow)

Abdou Khadr, 8 ans, mort de coups et de faim : et nous continuons de détourner le regard (Adama Sow) - 24/09/2025

Culture : Le Canada accueille la 1ére édition du

Culture : Le Canada accueille la 1ére édition du "Gingembre Littéraire" - 24/09/2025

Attaque contre un centre de rétention pour migrants au Texas: deux détenus tués, un blessé (ministère)

Attaque contre un centre de rétention pour migrants au Texas: deux détenus tués, un blessé (ministère) - 24/09/2025

Bissau: la coalition d'opposition exclue des législatives

Bissau: la coalition d'opposition exclue des législatives - 24/09/2025

Flottille pour Gaza: l'Espagne annonce à son tour l'envoi d'un navire pour d'éventuels secours

Flottille pour Gaza: l'Espagne annonce à son tour l'envoi d'un navire pour d'éventuels secours - 24/09/2025

L’ex-président du Malawi Peter Mutharika revient au pouvoir à 85 ans

L’ex-président du Malawi Peter Mutharika revient au pouvoir à 85 ans - 24/09/2025

À l'ONU, le nouveau président syrien appelle à la fin des attaques d'Israël

À l'ONU, le nouveau président syrien appelle à la fin des attaques d'Israël - 24/09/2025

“Il est furieux contre Poutine”: pourquoi Trump a fait un virage à 180° sur la guerre en Ukraine

“Il est furieux contre Poutine”: pourquoi Trump a fait un virage à 180° sur la guerre en Ukraine - 24/09/2025

Le président iranien assure à l’ONU que son pays ne veut pas l’arme nucléaire

Le président iranien assure à l’ONU que son pays ne veut pas l’arme nucléaire - 24/09/2025

Images impressionnantes à Bangkok: un gouffre de 50 mètres se crée en plein centre-ville

Images impressionnantes à Bangkok: un gouffre de 50 mètres se crée en plein centre-ville - 24/09/2025

La Chine et le Sénégal unis par la quête de la modernisation et l’effort de solidarité et de coopération du Sud global

La Chine et le Sénégal unis par la quête de la modernisation et l’effort de solidarité et de coopération du Sud global - 24/09/2025

Pluies à Dakar : l’Autoroute de l'Avenir ferme la sortie 10 de Keur Ndiaye Lô pour cause d’inondation

Pluies à Dakar : l’Autoroute de l'Avenir ferme la sortie 10 de Keur Ndiaye Lô pour cause d’inondation - 24/09/2025

CANADA : LUCKNY GUERRIER, une belle plume lorgne la mairie de Saint-Léonard

CANADA : LUCKNY GUERRIER, une belle plume lorgne la mairie de Saint-Léonard - 24/09/2025

76e Anniversaire de la Fondation de la République Populaire de Chine :

76e Anniversaire de la Fondation de la République Populaire de Chine : "L’amitié sino-sénégalaise a été forgée par les pères fondateurs de nos deux pays" (LI Zhigang, ambassadeur) - 24/09/2025

Avenues de Thiès / Plus de 13 km à réhabiliter :

Avenues de Thiès / Plus de 13 km à réhabiliter : " c'est des routes complètement dégradées qu'il faut reprendre pratiquement" (Dr Babacar Diop) - 24/09/2025

AIBD – Coup de théâtre : Madiambal Diagne stoppé net à l’aéroport, une information judiciaire le cloue au sol !

AIBD – Coup de théâtre : Madiambal Diagne stoppé net à l’aéroport, une information judiciaire le cloue au sol ! - 24/09/2025

Santé : Un deuxième cas de MPOX confirmé par le Ministère de la santé

Santé : Un deuxième cas de MPOX confirmé par le Ministère de la santé - 24/09/2025

Saly : « Les femmes ne doivent pas être les parents pauvres » – des voix fortes réclament justice fiscale et équité

Saly : « Les femmes ne doivent pas être les parents pauvres » – des voix fortes réclament justice fiscale et équité - 24/09/2025

Retrait de la Confédération des États de l’AES de la CPI : « Un acte qui n’aura aucune incidence… » (Amnesty International)

Retrait de la Confédération des États de l’AES de la CPI : « Un acte qui n’aura aucune incidence… » (Amnesty International) - 24/09/2025

Grand Dakar : Deux malfrats piégés avec un téléphone volé

Grand Dakar : Deux malfrats piégés avec un téléphone volé - 23/09/2025

Mamadou Lamine Dianté : « Toute velléité de conflit impacte négativement le pacte de stabilité sociale »

Mamadou Lamine Dianté : « Toute velléité de conflit impacte négativement le pacte de stabilité sociale » - 23/09/2025

Financement libyen: l'intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine est mort

Financement libyen: l'intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine est mort - 23/09/2025

Ngor : Coup de filet de l’OCRTIS, 37 pierres de crack et de la cocaïne saisies

Ngor : Coup de filet de l’OCRTIS, 37 pierres de crack et de la cocaïne saisies - 23/09/2025

Nucléaire: Khamenei fustige des négociations avec les Etats-Unis

Nucléaire: Khamenei fustige des négociations avec les Etats-Unis "non bénéfiques" pour l'Iran - 23/09/2025

RSS Syndication