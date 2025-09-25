Médias : Jean Anjarin Koboude lance « Impact Business »

Fort du succès de son premier titre intitulé « Aéroport d’Afrique », le PDG du Groupe MINDO CONSULTANTS, basé au Bénin, Jean Anjarin Koboude a procédé à la présentation du bimestriel Impact Business. Selon l’éditeur, ce magazine multimédia (Print et Digital) est dédié aux économies africaines. D’après lui, ce magazine comporte plusieurs articles sur l’économie, les finances, la RSE etc… Dans sa séance d’explication à la presse, ce dernier trouve que très peu de magazines traitent de l’information économique sur le continent alors que l’histoire du développement du continent se déroule devant nous et qu’il faut un narratif positif sur ce qui se fait du bien en matière de développement, en matière de politique publique, en matière d’investissement. D’où l’idée d’Impact Business qui a vu le jour avec ses associés.

Ainsi, ce support de communication fait le pari de traiter de l’information économique et financière africaine avec un professionnalisme respectueux de l’image des pays du continent africain. En d’autres termes montrer l’évolution des pays africains à leur rythme avec succès, leur faiblesse mais avec un mouvement positif qu’on peut raconter avec des plumes qui ont fait beaucoup de médias. Au-delà, montrer que l’on doit cesser avec cette image unique de l’Afrique car dit-il, « l’Afrique c’est une diversité de réalités économiques et sociales ». Sa venue au Sénégal s’explique par la présentation de son magazine Impact Business, un spécial sur le Sénégal avec la mise en valeur du plan de redressement économique.

Ceci dit, la présentation du magazine à la presse est motivée par la volonté de l’éditeur d’imposer le titre à Dakar, mais aussi de promouvoir l’économie du Sénégal dans les pages D’Impact Business. « Un média africain qui se respecte a le devoir de s’intéresser à la vitalité de l’économie d’un pays africain important comme le Sénégal », renchérit-il avec l’annonce de ce spécial Sénégal qui paraîtra à la fin de cette année. Le prix est fixé à 5000 FCFA car il compte exploiter trois axes dont la maîtrise des coûts, une stratégie de mobilisation des annonceurs, de la présence et de la visibilité pour l’adoption du lecteur et leur accompagnement sur l’abonnement.