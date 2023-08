Mecque/ L'imam de la mosquée sacrée du jour victime d'épuisement... le Dr. AbdulRahman Al-Sudais termine finalement la prière du vendredi

La vidéo qui circule sur le net est devenue virale.



En ce jour de vendredi, l'imam de la mosquée sacrée de Makkah, le Dr. Cheikh Maher Al Mu'aiqily a ressenti une "grande fatigue" et un "épuisement" synonymes d'un "malaise" à la fin de son sermon et au début de la prière de ce vendredi.



Ne pouvant plus continuer à diriger la prière, il a finalement fait marche arrière. Le Dr. AbdulRahman Al-Sudais a pris sa place pour pouvoir terminer la prière du vendredi...