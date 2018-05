Me El Hadji Diouf tacle le sous préfet : « Il est un simple fonctionnaire...il peut à tout moment être affecté...»

Me El Hadji Diouf n’a pas raté le sous préfet de Dakar Plateau. Venu assister au sit-in du maire de la Médina, il a traité le fonctionnaire de tous les noms d’oiseaux. « Le sous préfet n’est qu’un simple fonctionnaire, il peut être affecté à tout moment. La Médina n’appartient pas au sous préfet», a-t-il notamment asséné. Selon Me Diouf, la Médina a des projets et le sous préfet doit les laisser en paix...