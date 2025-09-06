Me Abdou Dialy Kane sur le cas Farba Ngom : « Le juge a gardé le rapport de la contre-expertise 15 jours avant de nous en informer ! Ce qui est extrêmement grave »Membre du pool d'avocats de Farba Ngom, Me Abdou Dialy Kane a révélé que le second rapp

Membre du pool d'avocats de Farba Ngom, Me Abdou Dialy Kane a révélé que le second rapport d’expertise sur l’état de santé du maire des Agnam a été « retenu par le juge 15 jours avant que nous en soyons informés ».



L'avocat a qualifié ce fait d'une « gravité extrême », car, selon lui, « Farba Ngom pourrait même perdre la vie dans ce cas de figure ». Sur le plateau de la 7TV, Me Kane a rappelé que le second rapport d'expertise a non seulement confirmé le premier, mais n'a pas non plus écarté l'hypothèse d'une « mort subite ».