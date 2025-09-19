Mbour : il corrige son beau-père et sa maîtresse dans le lit conjugal de sa mère partie en Belgique , la justice tranche

Un fait-divers digne d’un scénario de film s’est déroulé à Somone, dans la nuit du 29 août dernier. Selon les détails rapportés au tribunal d’Instance, Djiby D., étudiant de 21 ans, a violemment battu son beau-père, Ivan Charles V., et sa maîtresse, Fatoumata Bintou M., après avoir découvert que le septuagénaire hébergeait l’intruse dans le lit conjugal de sa mère, partie depuis six mois en Belgique.



À la barre, Djiby D. a expliqué qu’en rentrant chez lui aux alentours de 21h, il avait constaté la présence de Fatoumata Bintou M. dans la maison familiale. Surpris et furieux, il lui a demandé de quitter immédiatement le domicile et de restituer les affaires de sa mère. Mais la jeune femme, épaulée par son amant, a refusé catégoriquement. L’altercation a rapidement dégénéré : Djiby D. a strangulé et frappé la maîtresse, puis infligé le même traitement à son beau-père, tout en casseur des portes et des vitres, jetant le mobilier dans la piscine.



La violence n’a pas été sans conséquences. Après consultations médicales, Ivan Charles et Fatoumata Bintou ont obtenu des certificats médicaux d’incapacité temporaire de travail (ITT) de 5 et 7 jours. Les deux victimes ont déposé plainte à la brigade de gendarmerie de Somone, et Djiby D. a été placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt de correction (MAC) de Mbour.



Lors de l’audience, Ivan Charles a justifié sa liaison et l’hébergement de sa maîtresse par l’absence prolongée de son épouse. Il a également dénoncé les violences répétées de son beau-fils, tout en demandant son expulsion du domicile. De son côté, Djiby D. a évoqué un manque de respect manifeste, rappelant que la maîtresse de son beau-père avait porté les habits et bijoux de sa mère. Fatoumata Bintou, pour sa part, a plaidé qu’elle avait le droit de les utiliser, puisque ces affaires avaient été achetées par son amant.



Le procureur de la République a demandé l’application stricte de la loi. Au terme des débats, le tribunal a reconnu Djiby D. coupable de coups et blessures volontaires (CBV) sur les deux amants et l’a condamné à 6 mois de prison avec sursis, assortis d’une amende de 20 000 F CFA.