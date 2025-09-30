Mbour – Un père, son épouse et leurs filles envoyés en prison pour avoir battu leur voisine enceinte


Le quartier Diamaguène à Mbour a été secoué par une affaire familiale qui a mal tourné. La famille Dia, composée du père Pape Alassane Dia, de son épouse Mariama Diallo et de leurs deux filles, a été traduite devant le Tribunal d’instance pour coups et blessures volontaires (Cbv) sur leur voisine enceinte, Daro Sarr.
 
 Une altercation qui dégénère
 
Les faits remontent au 18 septembre dernier, vers 21 heures. Alors qu’il rentrait du domicile de sa grande sœur, le petit frère de Daro Sarr aurait été violemment pris à partie par Bineta Dia, 16 ans, fille de Pape Alassane Dia. La jeune fille l’aurait giflé et frappé à plusieurs reprises.
Alertée par les cris, Daro Sarr est intervenue pour protéger son frère. Mais face à sa voisine, Bineta ne se démonte pas et frappe à nouveau l’enfant sous ses yeux.
 
 Passage à tabac collectif
 
La situation dégénère rapidement. La mère de Bineta, son père et sa grande sœur se joignent à la bagarre et s’acharnent sur Daro Sarr. Cette dernière, enceinte, sera violemment battue avant d’être secourue par les voisins.
Transportée d’urgence à l’hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Barro de Mbour, la victime se verra délivrer un certificat médical de 7 jours d’incapacité temporaire de travail (ITT). Dès le lendemain, accompagnée de son mari, elle portera plainte au commissariat de police de Diamaguène.
 
Suite à la plainte, les membres de la famille Dia seront arrêtés et placés sous mandat de dépôt à la prison de Mbour. Bineta, mineure, doit être jugée par le Tribunal pour enfants, tandis que ses parents et sa sœur sont déférés devant le Tribunal d’instance.
À la barre, les prévenus ont nié les accusations. Mais Daro Sarr a maintenu sa version, expliquant avoir été battue par l’ensemble de la famille. Elle a toutefois accepté de leur accorder son pardon après les excuses de Mariama Diallo.
 
Le procureur a requis l’application de la loi. Finalement, le père, la mère et l’aînée des filles ont été reconnus coupables et condamnés à 3 mois de prison avec sursis.
Mardi 30 Septembre 2025
