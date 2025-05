Mbour : Pape Alioune Fall, le récidiviste de Mbour-Espagne, enfin interpellé

Pape Alioune Fall, un délinquant notoire et redouté des habitants de Mbour, a été interpellé par les policiers du poste de Diamaguène. L'opération, menée par le commandant Ablaye Diouf et appuyée par la brigade de recherches ainsi qu'un renfort de la GMI, s'est déroulée dans la nuit du 20 mai dans le quartier Oncad.



Un criminel multirécidiviste

Originaire du quartier Espagne à Mbour, Pape Alioune Fall est un récidiviste bien connu des forces de l'ordre. Son casier judiciaire est lourd : vols avec violence ou arme, trafic de chanvre indien, et détention illégale d’armes blanches. À chacune de ses remises en liberté, il replonge dans la délinquance, semant la terreur parmi les habitants de son quartier. Sa seule présence suffit à tétaniser les résidents, personne n’osant lui faire face ou le regarder de peur de représailles. Il est devenu le symbole d'un délinquant qui défie ouvertement l'ordre public.



Une interpellation mouvementée

Les policiers ont surpris Pape Alioune Fall en compagnie d'un autre individu, Amdy Samb, alors qu'ils consommaient de l'alcool dans un endroit obscur du quartier Oncad. Tentant de s'échapper à moto, les deux hommes ont été rapidement rattrapés et maîtrisés par les forces de l'ordre.



Un coupe-coupe soigneusement dissimulé a été découvert sur Amdy Samb. Quant à Pape Alioune Fall, il a violemment résisté à son interpellation avant d'être finalement maîtrisé et conduit au poste de police. Il n’a pas pu justifier la provenance de la moto Jakarta qu’il conduisait.



Garde à vue et soutien suspect

Placés en garde à vue au poste de police de Diamaguène, les deux hommes sont poursuivis pour plusieurs chefs d'accusation :



Détention d’arme blanche

Rébellion à agents

Scandale au poste de police

Détention d’objet de provenance douteuse

Injures publiques

Fait inquiétant : lors de son déferrement, une dizaine d’individus suspects se sont présentés pour lui apporter un soutien bruyant, renforçant les soupçons sur l'existence d'un réseau criminel actif autour de lui.



Selon des informations de Dakaractu Mbour, les autorités policières du département, en synergie avec le Groupement Mobile d'Intervention (GMI), sont fermement déterminées à intensifier la lutte contre la criminalité dans les communes de Saly (capitale touristique du Sénégal) et de Mbour.