Mbour : Le maire sortant El Hadj Fallou Sylla crie au hold-up, Cheikh Issa Sall confiant…

Le maire sortant El Hadj Fallou Sylla, après avoir voté, à fait face à la presse. Après avoir magnifié le calme qui règne dans la commune en ce jour de scrutin, a dénoncé certains manquements notés et insinué un hold-up ..."Je constate que le calme règne depuis ce matin, mais il est à signaler au niveau de la zone Sonatel et de Gouye que des bureaux de vote ont été créés... Le nombre d'inscrits dans ces bureaux de vote est de 3.556 électeurs au moment où les autorités ont amené 6.000cartes... Une situation que nous contrôlons et nous avons commis un huissier pour faire le travail... Cette situation a fait que beaucoup d'électeurs ont vu leur lieu de vote changer. Et partout où ils partent ont leur dit que votre nom y figure pas. Je le signale parce que ce sont des bastions socialistes," a déclaré Fallou Sylla.



« En tout état de cause c'est Mbour qui y gagne » (Cheikh Issa Sall)



Après avoir voté au quartier Téfess à l'école Tafsir Demba Sall, face à la presse, le candidat de Bby a magnifié le climat qui règne dans la commune. "Je salue la responsabilité des mbourois. À Mbour, les populations aspirent au changement. Et l'équipe de Bby incarne ce changement avec une équipe jeune, un programme ambitieux qu'elle dédie à ces mêmes populations..."



Au moment où nous écrivons ces lignes une source digne de foi a câblé Dakaractu-Mbour pour l'informer d'une réunion convoquée par le préfet pour rencontrer les différents acteurs à la recherche de solutions...



Le département de Mbour compte 329.513 électeurs 229 lieux de vote et 699 bureaux de vote.



Pour la commune de Mbour, il y’a 108.240 électeurs, 20 lieux de vote et 211 bureaux de vote ...