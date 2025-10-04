Mbour – Il brade un iPhone à 35 000 F pour payer l’école de son fils… et récolte 6 mois de prison

Un iPhone revendu pour seulement 35 000 FCFA a valu à O. Sène, père de famille à Mbour, de se retrouver derrière les barreaux. Déterminé à payer les frais d’inscription scolaire de son fils, il a eu recours à un stratagème qui l’a mené tout droit en prison.



Le plan désespéré d’un père



L’affaire se déroule en septembre, à l’approche de la rentrée des classes. O. Sène, à court de moyens, se présente chez une jeune femme avec une ruse bien calculée : il prétend que son téléphone est déchargé et demande à passer un appel urgent. Pleine de bonne foi, la propriétaire lui confie son iPhone.



Après un premier coup de fil, il insiste pour en passer un autre. Profitant de l’inattention de la victime occupée à ses tâches ménagères, il disparaît avec le smartphone. Direction le marché noir de Mbour, surnommé le « réseau », où il le revend… pour à peine 35 000 FCFA.



La traque et l’arrestation



Choquée, la victime se rend au commissariat et raconte sa mésaventure. Les policiers, aussitôt alertés, organisent une descente au marché noir. Ils réussissent à retrouver non seulement l’auteur du vol, mais également le téléphone déjà bradé. O. Sène est arrêté puis écroué à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Mbour.



Au tribunal : entre regrets et sévérité



Jeudi dernier, à la barre du Tribunal d’instance, O. Sène a reconnu les faits. Dans une déclaration empreinte de remords, il a confié qu’il voulait uniquement « permettre à son garçon d’aller à l’école » et que l’argent de la revente était destiné au paiement des frais d’inscription.



Mais pour le procureur, les circonstances n’excusent en rien le vol : il a requis l’application stricte de la loi. Le tribunal a finalement condamné O. Sène à 6 mois de prison ferme.



La propriétaire, qui a récupéré son iPhone, n’a pas demandé de dommages et intérêts.