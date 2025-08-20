Mbour – Cinq ans requis contre un maître coranique pour avoir enchaîné et enfermé deux talibés dans l’enclos


Mbour – Cinq ans requis contre un maître coranique pour avoir enchaîné et enfermé deux talibés dans l’enclos
Le tribunal de grande instance de Mbour a entendu ce mardi le procès de Gora Fall, maître coranique poursuivi pour maltraitance de deux talibés âgés de 9 et 10 ans. Le procureur de la République a requis cinq ans de prison ferme à son encontre.
 
Des enfants enchaînés et enfermés avec des moutons
 
Depuis le 24 juillet, Gora Fall est détenu à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Mbour. Il est accusé d’avoir enchaîné et enfermé les deux enfants dans un enclos rempli de moutons et de saletés, faute pour eux d’avoir versé la somme quotidienne de 300 FCFA. La dénonciation d’un habitant du quartier Mboudaye de la commune de Joal a permis la découverte de la situation. Les enfants ont été aussitôt libérés et pris en charge à la pédiatrie du centre de santé de Joal.
 
Les aveux et contradictions du prévenu
 
À la barre, Gora Fall a partiellement reconnu les faits, affirmant que les enfants n’étaient pas en contact direct avec les moutons et que l’enclos avait été nettoyé avant leur placement. Il a également nié avoir demandé la somme de 300 FCFA par jour, arguant qu’il ignorait que ses pratiques étaient interdites par la loi sénégalaise.
 
Les témoignages accablants des enfants
 
Les talibés, désormais hébergés par leurs parents à Thiès et Nianing, ont raconté un tout autre récit. Selon eux, ils n’avaient droit qu’à un seul repas par jour, devaient parfois se nourrir de nourriture destinée aux animaux et subissaient régulièrement des châtiments corporels. Ces révélations ont fortement marqué le juge et le procureur.
 
Le procureur a demandé la requalification des faits en privation de nourriture et coups et blessures volontaires ayant entraîné des blessures, et a requis cinq ans d’emprisonnement ferme contre Gora Fall. L’avocat de la défense a plaidé pour une application bienveillante de la loi. Le délibéré est fixé au mardi 26 août.
