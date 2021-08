Mbour : B F tué par son ami à coup de couteau au quartier Golf..

Un individu a été interpellé pour meurtre au quartier Golf de Mbour dans la nuit du 20 au 21 août vers 01 h du matin. Selon des informations de Dakaractu Mbour, tout est parti d'une bagarre entrés M. F. le tueur et B. F. la victime.



Le sus nommé a été interpellé par les éléments de la Brigade de Recherches en patrouille dans le cadre d'une opération combinée de sécurisation de grande envergure.



Il ressort des faits que le mis en cause s’est battu avec la victime et lui a asséné un coup de couteau. Ce dernier a perdu beaucoup de sang avant d'être acheminé à l’hôpital de Grand Mbour par des jeunes du quartier où il a succombé à ses blessures.



Revenant sur les faits, le mis en cause affirme sans ambages s’être battu avec la victime avant de lui admistrer un coup de couteau au niveau de l’omoplate droite vers 22 heures 30 minutes.



Après avoir pris la fuite dans un premier temps, il est revenu sur les lieux plus tard pour s’enquérir de la situation.



Il a ainsi constaté que son protagoniste était gravement blessé et perdait beaucoup de sang. Il s’est alors caché dans les buissons et à l’arrivée des jeunes du quartier, il a pris peur et il est sorti de sa cachette. C’est ainsi qu'il a été appréhendé par des éléments de la Police qui étaient en patrouille dans le secteur.



Interpellé sur les raisons de la bagarre, il affirme que la victime lui aurait reproché d’être à l’origine du trafic de chanvre indien dans leur quartier. Sur ces entrefaites, ils se sont donnés rendez-vous à quelques encablures du quartier Golf pour en découdre...