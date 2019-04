Mbaye Niang, Ismaïla Sarr et Abdoulaye Diallo dans le cercle fermé des sénégalais vainqueurs de la Coupe de France

Lors de la séance de tirs au but, les deux joueurs de champ sénégalais ont réussi leur tentative. Mbaye Niang achève sa première saison à Rennes avec un trophée de Coupe de France. En attendant la CAN 2019, l'ancien joueur de Milan AC et ses coéquipiers en sélection, Ismaïla Sarr et Abdoulaye Diallo, vont savourer cette grandissime consécration, en soulevant leur premier trophée majeur en Ligue 1 française. Ils ont reçu leurs médailles des mains du président de la République français, Emmanuel Macron.



Une Coupe de France : ils ne sont pas nombreux les joueurs sénégalais à l'avoir emportée. Les sénégalais de Rennes ont eu la chance d'entrer dans ce cercle fermé. Jusqu'ici, seuls Amara Traoré (Coupe de la Ligue en 2000) et Mamadou Niang (championnat et Coupe de la ligue 2009-2010) ont eu à soulever un trophée majeur.



Samedi 22 avril 2000, Gueugnon, alors en Ligue 2, faisait tomber le grand PSG de Aliou Cissé, actuel coach des Lions, en finale de la Coupe de la Ligue (2-0). Dix ans plus tard, le 27 mars 2010, Mamadou Niang, capitaine de l'Olympique de Marseille (OM), gagne la Coupe de la Ligue devant Bordeaux 3-1. Deux plus tard, le 5 mai de la même année, l'attaquant sénégalais assure le titre de champion de France.



Sept ans après, samedi 27 juin 2017, Cheikh Ndoye, aux côtés de ses compatriotes Famara Diédhiou et Issa Sissokho, avait porté le brassard de capitaine d'Angers qui avait défier le tout puissant Paris-Saint-Germain (PSG) en finale de la Coupe de France (0-1).