Mbacké - L’école en zone de turbulences avec une série de débrayages et de grèves due à des retards de paiements d’indemnités

L’école connaît ses premiers déboires dans le département de Mbacké. Une grande partie des enseignants, regroupés dans une intersyndicale , ont démarré depuis la semaine dernière une série de débrayages et de grèves totales. Ils protestent contre le retard noté dans le paiement des indemnités de correction et de déplacement liées aux examens , même si une partie de cet argent , nous dit-on, est disponible.



Ce jeudi , un débrayage a été observé à partir de 09 heures suivi d’un point de presse . Des grèves totales sont programmées pour le vendredi et le samedi prochains. Des sources confient que le SELS a choisi de se démarquer du mot d’ordre.



Dans une note que l’intersyndicale a publiée, les syndicalistes affirment avoir rencontré le percepteur municipal qui leur a assuré avoir réuni la somme totale attendue et que les blocages étaient imputables aux financiers de l’IEF qui avaient envoyé des « états de paiement remplis d’irrégularités ».