Mausolées, lustres dorés, tours géants : Immersion dans la grande mosquée de Touba !

Inaugurée en grande pompe le 7 juin 1963 par feu Serigne Fallou Mbacké, la grande mosquée de Touba ne cesse d'être transformée au fil des années. Entre les transformations, réhabilitations et innovations l’édifice offre un spectacle époustouflant de beauté. Découvrez à travers cette immersion via un drone, les nombreux mausolées érigés aux alentours de la mosquée dont l’intérieur recèle de lustres dorés et autres ornements atypiques. Mais aussi les tours, en l’occurrence le fameux « Lamp Fall », le plus haut des sept minarets qui surplombent le bâtiment.