Matam : Dickel Nguébane et ses partisans décident de suspendre leurs activités au sein de l'Apr.

L'annonce a été faite le dimanche 7 mai 2023 lors d'une assemblée générale à Matam. Au sortir de cette rencontre, une résolution a été lue et approuvée à l'unanimité. Les partisans de Monsieur Dickel Nguébane déplorent un manque de considération à l'égard de leur sensibilité et de leur leader au sein de l'Apr.

" Réunis en Assemblée générale ce dimanche 7 mai 2023 à Matam, à l’effet d’examiner la situation politique de notre commune, nous militants, sympathisants, amis et parents de Monsieur Dickel Nguébane, responsable APR à Matam, après de longs échanges avons pris la résolution suivante : Considérant que notre leader Dickel Nguébane fait partie des membres fondateurs de l'APR dans la ville de Matam ; Considérant que nous avions travaillé en 2012, fortement pour la victoire historique du Président Macky Sall, dans cette ville malgré toutes les difficultés de l'époque ; Considérant que depuis lors, nous avons fait preuve d’engagement, de discipline et de loyauté mais que nous n’avons jamais bénéficié de la reconnaissance du parti. Bien au contraire les égards sont allés aux militants de la 25 ème heure et aux tanshumants; Considérant que jusqu'à ce jour, notre tendance s'est toujours impliquée dans les activités du parti avec force, aux différentes élections municipales, législatives présidentielles et même référendaires ; Considérant, que nous avons toujours accueilli de fort belle manière le Président de la République, Président du parti à l'occasion de toutes ses visites dans la ville de Matam ; Considérant, que nous avons toujours participé à toutes les opérations de massification et de marketing du parti ; Constatant que nonobstant tout ce qui a été dit plus haut, en sus, notre tendance vit 11 années d'injustice, de frustration et de marginalisation, et que le parti n’a engagé aucune mesure afin de corriger ces injustices ; Rappelant que pour attirer l’attention du parti sur cet état de fait, nous avons manifesté ce mécontentement et notre désaccord en allant aux élections municipales de 2022 avec une liste parallèle et que nous avons pu convaincre 1600 matamois soient 25% des électeurs pour notre première participation à une élection malgré la fraude massive constatée par le biais de transferts d'électeurs et d'achat de conscience...", ont-ils évoqué.