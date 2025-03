Massalikoul Jinaan - Korité 2025 : Serigne Cheikh Awa Balla Gueye sur les enseignements spirituels post-ramadan et l'unité des musulmans

L'imam Serigne Cheikh Awa Balla Gueye a transmis un message puissant à la communauté musulmane lors de la prière d’Eïd al-fitr 2025 à la grande mosquée de Massalikoul Jinaan soulignant l'importance des "Mouroum Koor", Zakat pour les fidèles. Il a insisté sur le fait que ces habitudes doivent être adoptées de manière quotidienne, bien au-delà de cette phase de jeûne. Selon Serigne Cheikh, ce mois représente une opportunité pour se purifier spirituellement, mais aussi pour acquérir des connaissances et réintégrer les valeurs fondamentales du prophète Mouhamed (PSL). Ce Ramadan devrait servir de catalyseur pour des gestes de gentillesse et d'entraide qui perdurent tout au long de l'année.







Pour la prière de Korité 2025, Serigne Cheikh a précisé que la célébration au sein de la communauté Mouride, en particulier à la Mosquée Massalikoul Jinaan, fait partie d'une tradition mettant en avant la pluralité des pratiques spirituelles au sein de la communauté musulmane. Il a souligné que, à l'inverse des Ibadou et de la famille Omarienne, la détermination du lieu et du moment pour prier vise à préserver les traditions et l'unicité de la communauté Mouride tout en tenant compte des principes universels de l'Islam.







Serigne Cheikh a également formulé une réflexion approfondie sur la place des Oustas et des orateurs dans l'enseignement spirituel. Il a souligné l'importance d'une préparation rigoureuse et d'un apprentissage minutieux avant de se montrer au public ou d'apparaître à l'écran. Pour lui, il est essentiel que les leaders de la communauté manifestent discernement et humilité, dans le but d'éviter toute dérive et de sauvegarder l'intégrité des doctrines religieuses.







Serigne Cheikh a aussi mis en alerte dans son allocution les risques associés aux réseaux sociaux. D'après lui, ces plateformes, plutôt que d'être des lieux d'éducation et de partage, se sont fréquemment transformées en zones de règlements de comptes. Il a encouragé les musulmans à se focaliser sur les principes du Prophète, à persévérer dans la lecture du Coran et à réaliser des œuvres caritatives. Il a finalement formulé des prières pour les malades, les détenus et pour tous les musulmans, dans le but de maintenir la paix, la fraternité et la solidarité au-delà du mois sacré du Ramadan.