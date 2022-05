Marche pour la libération de Cheikh Oumar Diagne : Le préfet de Dakar interdit la manifestation de ce vendredi.

Dans leur précédent point de presse, l'association pour la préservation des valeurs dénommée « And Samm Djikko Yi » avait annoncé une marche ce vendredi pour la libération de Cheikh Oumar Diagne détenu après la plainte du député Djibril War pour menaces, injures publiques, diffamation et insultes.



Le Collectif pour la libération de Cheikh Oumar Diagne (COLICOD) mis en place par des membres de l'association And Samm Dikko Yi et d'autres acteurs de la société civile, devra se plier à la décision préfectorale. En ces termes, le préfet de Dakar a notifié à Ababacar Mboup et ses camarades, que la marche

est interdite :



« Est interdite la marche projetée, le vendredi 13 mai 2022, de 14 heures à 19 heures, sur l'itinéraire rond-point Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) - Hôpital Abass NDAO - marché Tilène - rond-point Poste Médine, par Messieurs Seydina Mouhamadou Malal DIALLO, Souleymane DJIM et Bayna GUÈYE, au nom d'une structure dénommée « Collectif pour la libération de Cheikh Oumar DIAGNE (COLICOD) » pour les motifs ci-après : risques de troubles à l'ordre public : entrave à la libre circulation des personnes et des biens. »



Il est également signifié au commissaire central de Dakar de se charger de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux déclarants et communiqué partout où besoin sera.



À rappeler que le 27 avril dernier, le collectif pour la libération de Cheikh Oumar Diagne avait vu quelques uns de ses membres arrêtés pour avoir défié l’interdiction du préfet d’organiser la marche. Ils avaient été ensuite relâchés...