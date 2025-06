Marche pacifique des Médecins en spécialisation : le député Alla Kane et "And Gueusseum" apportent leur soutien

Confrontés à des conditions de travail jugées « indignes » et à une absence de reconnaissance statutaire, les médecins en spécialisation du Sénégal ont battu le pavé ce vendredi 13 juin. Réunis sous la bannière du Collectif des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes (CO.M.E.S), ils ont organisé une marche pacifique allant de l’hôpital Abass Ndao jusqu’à la place de la Nation.

Cette mobilisation a reçu le soutien de deux figures majeures : le député de la majorité Alla Kane de la 15ème législature et Mballo Dia Thiam, président du mouvement syndical And Gueusseum. Le doyen Kane s’est engagé à porter le combat à l’Assemblée nationale : « Je me ferai leur porte-parole, partout où besoin sera ». Quant au Dr Thiam, il a dénoncé le silence des ministères concernés et a insisté sur le caractère collectif de cette lutte : « La santé des médecins conditionne celle des populations. Ce combat est le nôtre. »