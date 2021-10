Marche des enseignants des classes passerelles : le mouvement d’humeur interdit par l’autorité

La marche des enseignants des classes passerelles prévue cet après-midi est interdite pour menaces de troubles à l'ordre public, menaces sur des infrastructures sensibles et entrave à la libre circulation des personnes et des biens. Les enseignants des classes passerelles grévistes de la faim et les animateurs polyvalents de la Case des Tout-petits non recrutés avaient en effet décidé de passer à la vitesse supérieure et marché ce mercredi, dans les rues de Dakar. Une marche pacifique pour dénoncer le recrutement clientéliste et pour exiger leur intégration dans les 5000 enseignants à recruter dans la fonction publique.