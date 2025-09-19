Marche "Rappel à l'Ordre"/ Thierno Alassane Sall : « On est tous d’accord qu’il n’y a pas de justice dans ce pays »

Le député et leader du parti La République des Valeurs, Thierno Alassane Sall, a vivement critiqué la gouvernance actuelle, qu’il accuse de saper l’État de droit et de pratiquer des règlements de comptes politiques.



« On est tous d’accord qu’il n’y a pas de justice dans ce pays. Ce que l’on constate, c’est juste du "diay dolé" (rapport de force) », a-t-il déclaré. Selon lui, de nombreux citoyens honnêtes sont licenciés de leurs postes uniquement pour être remplacés par des militants du Pastef, parti au pouvoir.



Abordant la résiliation du contrat liant la Lonase au groupe GFM, Thierno Alassane Sall y voit une manœuvre politique visant directement Youssou Ndour et son groupe de presse. « C’est seulement pour atteindre Youssou Ndour et faire taire son groupe de presse », a-t-il dénoncé, fustigeant ce qu’il qualifie d’instrumentalisation de l’administration à des fins partisanes.