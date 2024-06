Mamoudou Ibra Kane sur le « discours scénique » de Sonko: « C’était une pièce de théâtre indigeste… Arrêtons-le pendant qu’il est encore temps »

Au Grand Théâtre ce dimanche, le président du mouvement « Demain c’est Maintenant » s’est réjoui de l'écho auprès du premier ministre de la réflexion sur les défis et enjeux autour de la jeunesse sénégalaise mais regrette en même temps que le président du Pastef soit dans la réaction et non dans une posture proactive en déclinant une vraie solution pour les jeunes.







« Arrêtons-le à temps ! Parce que sans solutions pour la jeunesse, le Premier ministre verse dans la menace contre les libertés, les médias et les magistrats. Arrêtons ce premier ministre avant qu'il ne soit trop tard. Qu'il se le tienne pour dit : le peuple sera toujours debout pour dire NON ! » argue Mamoudou Ibra Kane.



Selon ce dernier, le face à face avec les jeunes au Grand Théâtre s'est transformé en une pièce de théâtre indigeste. « Sonko moy Diomaye ou Diomaye moy Sonko, la magie sur la jeunesse n'opère plus. Un vrai mélodrame qui paralyse déjà le Senegal. Les jeunes sont sûrement déçus par la prestation » déplore le journaliste.