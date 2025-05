Mali: la junte dissout les partis politiques (décret)

La junte au pouvoir au Mali a annoncé mardi la dissolution "des partis politiques et des organisations à caractère politique" dans un décret présidentiel lu à la télévision nationale, une décision redoutée depuis plusieurs semaines par les partis d'opposition.



Plus tôt dans la journée, les militaires au pouvoir depuis deux coups d'Etat en 2020 puis 2021 avaient abrogé la Charte des partis, qui fixait notamment leur cadre moral et juridique et encadrait leurs fonctionnement, formation, création et financement.