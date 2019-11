Mali : L'État islamique revendique avoir provoqué l'accident qui a coûté la vie à 13 soldats français.

Le groupe terroriste État islamique a revendiqué avoir provoqué l'accident de deux hélicoptères (un Cougar et un Tigre) qui a causé la mort de 13 soldats français, dans le centre est du Mali, le 25 novembre dernier.



Dans son communiqué diffusé par son organe de propagande, le groupe terroriste dont le chef a été tué fin octobre par les forces spéciales américaines mais aussitôt remplacé, prétend que la collision a eu lieu suite à des combats au sol et au désengagement de l'hélicoptère de transport de l'armée française.



L'organisation jihadiste qui attribue cette action à sa filiale de l'Afrique de l'Ouest, dans laquelle fait désormais parti l'Etat islamique dans le Grand Sahara (EIGS), ajoute avoir empêché le parachutage des soldats qui étaient à bord du Cougar et que c'est lorsque l'appareil se retirait qu'il a heurté l'autre hélicoptère.



Dans son communiqué annonçant la mort des 13 soldats de l'armée de terre, dont six officiers, six sous-officiers et un caporal chef, l'Elysée a parlé d'accident de deux hélicoptère. La présidence de la République française a précisé néanmoins que cet accident s'est produit alors que ses forces militaires combattaient des jihadistes.