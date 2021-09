Magal Touba 2021 : Flambée des prix des denrées au marché Ocass.

À 2 jours de la célébration du Magal, la courbe des prix des denrées de première nécessité ne cesse de progresser. C’est du moins ce qu’on a constaté à la suite d’une visite au marché Ocass ce vendredi.

Clients et commerçants se plaignent de la situation surtout en cette période de crise économique due à Covid-19.



Quant aux vendeurs, ils dégagent toute responsabilité, estimant d’ailleurs, eux-mêmes, être des victimes, car « cette hausse de prix provient des producteurs ». C’est ceux là qui leur vendent la matière à des coûts élevés, les obligeant du coup à revendre à un certain prix pour pouvoir s’en sortir.



Cependant, ils précisent que la hausse de certains produits comme la viande, la pomme de terre et certains légumes, avait été notée bien avant le magal...