Madiambal Diagne dénonce un acharnement : « Pierre Goudiaby Atepa veut casser mon immeuble »

Selon le journaliste, Madiambal Diagne, la semaine dernière, l'architecte Pierre Goudiaby Atepa, réputé pour sa proximité avec les nouvelles autorités du pays, n'a pas pu dissimuler sa haine à son égard. En effet, le directeur d’Avenir Communication et Éditeur du journal Le Quotidien, relate dans un post publié sur «X », que lors d'une rencontre avec Tufan Fayzi Nsamoglu, un entrepreneur turc et partenaire de construction de l'immeuble de Madiambal Diagne aux Mamelles/Ouakam, Atepa a déclaré sans détour : « I want to crash that building », soit « Je veux casser cet immeuble ».

Surpris par cette violence verbale, Tufan Fayzi Nsamoglu s'est empressé d'en faire part à Madiambal Diagne. Ce dernier, bien que choqué par les propos d'Atepa, est resté philosophe, rappelant que le Sénégal est un État de droit. Néanmoins, quelques jours plus tard, lundi 19 août 2024, une équipe de gendarmes de la Direction de la surveillance et du contrôle des sols (Dscos) s'est présentée sur le chantier pour convoquer Madiambal Diagne à leurs bureaux, l'obligeant à fournir une liste de documents tels que le titre de propriété, les autorisations de construction et les plans visés.

Dans le texte qu’il a publié sur la toile ce mardi, Madiambal Diagne souligne que cette demande intervient alors que les équipes de la Dscos ont déjà effectué plus d'une dizaine de visites sur le chantier depuis 2018, année d'achat du titre foncier, réclamant à chaque fois les mêmes types de documents, qui leur ont systématiquement été présentés. Il dénonce ces « manœuvres sordides, mues sans doute par des volontés de règlements de petits comptes », estimant que le droit de propriété semble être en péril dans le pays.

Malgré ces tracasseries, le directeur d’Avenir communication affirme que toutes les personnes qui pensaient trouver des irrégularités dans ses projets immobiliers ont fait chou blanc. Il se dit également peu concerné par les zones de vérification des projets immobiliers ciblées par les autorités de l'État, soupçonnant une volonté de le déloger du littoral pour le « chercher des cafards dans l'hinterland ».

Le journaliste a conclu en faisant référence au combat mené par la chanteuse Aby Ndour face à Atepa, qui a tout tenté pour détruire son petit commerce sur la Corniche de Dakar. Il s'engage à avoir autant de pugnacité qu'elle, tout en soulignant que dans son combat contre Aby Ndour, Atepa n'avait pas bénéficié du soutien des autorités de l'État du Sénégal.