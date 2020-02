Macky2 / L'an 1 : Entre avancée diplomatique et recul démocratique (Moundiaye Cissé)

Le directeur exécutif de l'Ong 3D se dit conscient des efforts consentis par le président de la République pour faire du dialogue social et politique un viatique, tout en invitant ce dernier à appliquer les décisions qui seront issues de ce cadre de concertation qu'il a instauré. Moundiaye Cissé a, dans la foulée, salué également la politique diplomatique du Sénégal depuis la réélection du Président Sall marquée ces derniers temps par la visite de plusieurs chefs d'Etat et de grands diplomates du monde. Toutefois, le membre de la société civile affirme que le chef de l'Etat a beaucoup péché au plan du respect des droits humains et de la démocratie. Moundiaye Cissé confie qu'en matière de gouvernance politique, le président Macky Sall a jusque-là fait moins que ses prédécesseurs, eu égard au nombre incommensurable de mesures impopulaires à son actif...