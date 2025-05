Macky Sall souhaite un " joyeux anniversaire" à Me Abdoulaye Wade pour ses 99 ans

Dans un post sur X (ex Twitter), l'ancien président de la République, Macky Sall a souhaité un joyeux anniversaire à son prédécesseur, Me Abdoulaye Wade pour ses 99 ans. " En ce 29 mai, je rends un hommage appuyé au Président Abdoulaye Wade, figure emblématique de notre démocratie et défenseur infatigable du panafricanisme, qui fête ses 99 ans. Joyeux anniversaire, Maître Wade. Que votre passion pour l’Afrique et notre pays continue d’inspirer les générations actuelles et futures", a-t-il souhaité. Rappelons que Macky Sall a été ancien ministre du régime de Wade, son ancien Premier Ministre, avant d'être son opposant en 2012.